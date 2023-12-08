وفاق سطيف يضبط تاريخ بناء مركز تكوين

حدّدت إدارة نادي وفاق سطيف تاريخ الشروع في تشييد مركز تكوين لِكرة القدم.

وكان رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي قد ألزم الأندية مُؤخّرا بِبناء مركز تكوين، خاصّة الفرق المُموّلة من قبل شركات عمومية.

وانطلاقا من شهر جانفي المقبل، تبدأ إدارة نادي “النّسر الأسود” في عملية بناء مركز تكوين، يقول الرئيس المدير العام لِشركة “سونلغاز” مراد عجال.

جاء ذلك بعد آخر اجتماع عقده هذا المسؤول الذي تمتلك مؤسّسته أسهم الوفاق، مع أعضاء مجلس الإدارة ومدربي مختلف الفئات للنادي.

وسيكون التاريخ المذكور أعلاه أيضا موعدا لِترميم فندق نادي وفاق سطيف.

وتطرّق الحضور في هذا الاجتماع إلى نقطة أخرى، وتتعلّق بِسوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

وأبدى عجال ارتياحه لِنتائج هذا اللّقاء، ودعا أنصار الفريق إلى تقديم المزيد من الدّعم المعنوي لِزملاء المهاجم أيمن الحمري.