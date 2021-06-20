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رياضة
لوضع حد للأزمة المالية التي يعاني منها

وفاق سطيف يطالب الأنصار بمساعدة النادي

الشروق أونلاين
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وفاق سطيف يطالب الأنصار بمساعدة النادي
أرشيف

دعا مجلس إدارة نادي وفاق سطيف، برئاسة عبد الحكيم سرار، عشاق النادي ومحبيه، إلى تنظيم حملة لجمع التبرعات، لوضع حد للأزمة المالية التي يعاني منها النادي، منذ انطلاق الموسم.

ويعيش النادي السطايفي أزمة مالية خانقة، حرمت المكتب المسير من الوفاء بالتزاماته تجاه اللاعبين، والجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي نبيل الكوكي.

ونشر النادي السطايفي بيانا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، حث من خلاله عشاق النادي، والغيورين على ألوانه، على ضرورة العمل بقوة لإنجاح الحملة التي سيطلقها النادي في الأيام المقبلة، تحت شعار “ساهم في دعم ناديك”.

وأضاف البيان: “العملية سيشرف عليها محضر قضائي، وستتم عن طريق فتح حساب بريدي جار، لتلقي دعم جماهير وعشاق الوفاق، للخروج من الأزمة المالية التي يمر بها الفريق”.

وأكد البيان أن مجلس الإدارة ينتظر الضوء الأخضر من السلطات المحلية لتنظيم العملية، قبل عقد اجتماع لتحديد مدة استقبال الإعانات، وأوجه صرفها.

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