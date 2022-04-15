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رياضة

وفاق سطيف يكتفي بِالتعادل

علي بهلولي
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وفاق سطيف يكتفي بِالتعادل

اكتفى فريق وفاق سطيف سهرة الجمعة بِنتيجة التعادل السلبي، مع ضيفه نادي الترجي الرياضي التونسي.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، لِحساب ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا. تحت إدارة حكم الساحة فيكتور غوميز من جنوب إفريقيا.

وشهدت المباراة حضور الجماهير إلى الملعب العاصمي وتزيينهم للمدرجات، بعد غياب عن المنافسات القارّية للأندية يمتدّ إلى مطلع سنة 2020، بِسبب تفشي فيروس “كورونا” واستمرار مخاطر هذه الجائحة.

وشارك المدافعان الجزائريان عبد القادر بدران ومحمد الأمين توغاي أساسيَين في صفوف فريقهما الترجي التونسي، بينما تابع مواطنهما وزميلهما بِالخطّ ذاته إلياس شتي اللّقاء من دكّة البدلاء.

ويخوض رجال المدرب رضا بن دريس لقاء العودة بِتونس سهرة الـ 22 من أفريل الحالي، تحت إدارة حكم الساحة المغربي رضوان جياد.

ورغم أن نتيجة التعادل لا “تُشبع” طموحات زملاء متوسط الميدان أحمد كندوسي، إلّا أنها تبقى “مُفخّخة” للفريقَين. ما يعني أن فرص تأهّل فريق “النّسر الأسود” للدور نصف النهائي تبقى قائمة.

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