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رياضة

.. وفجأة بات بلايلي “فرانكفونيا” صغيرا!

علي بهلولي
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.. وفجأة بات بلايلي “فرانكفونيا” صغيرا!

أمضى اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي مساء الإثنين، عقدا قصيرا المدّة يرتدي بِموجبه زيّ نادي براست الفرنسي حتى الصيف المقبل.

جاء ذلك في بيان نشرته إدارة نادي براست، التي ينتمي فريقها الكروي إلى بطولة القسم الأوّل الفرنسي.

وقال يوسف بلايلي بِلسان فرنسي لم يتعوّد عليه، وبِاقتضاب وبعد إمضاء العقد: “أنا سعيد وفخور بِاللّعب لِفريق براست. وشكرا”.

وبدا أن بلايلي – البالغ من العمر 29 سنة – وقد حُفّظ هذه الكلمات الفرنسية قبل إمضاء العقد، لأن ابن وهران لا يُحسن لغة “موليير” ومحدودية مستواه الدراسي.

ليس مُهمّا أن يُجيد لغة أجنبية، بِقدر اتقانه لِرياضته. ولكن اللّقطة تعكس مدى تعصّب الفرنسيين للغتهم.

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