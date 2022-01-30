وصل، السبت إلى الجزائر وفدان من “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وحركة “الجهاد الإسلامي”، وهذا في إطار التحضير لمؤتمر الفصائل الفلسطينية الذي دعا إليه الرئيس تبون.

وقالت الجبهة (إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية)، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: “وصل مساء السبت وفد الجبهة الشعبية القيادي إلى العاصمة الجزائرية تلبية لدعوة القيادة الجزائرية”.

وأضاف البيان “ستقدم الجبهة خلال اللقاء رؤيتها الهادفة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، المنطلقة مما تم الاتفاق عليه من قبل الجميع، مع بعض الآليات التي ستساهم في تذليل العقبات للوصول إلى الاتفاق”.

ولفت إلى أنه “من المنتظر أن يلتقي الوفد القيادة الجزائرية الأحد”.

بدوره قال داود شهاب، الناطق باسم حركة “الجهاد الإسلامي”، في تصريح للأناضول :” إن وفدا من الحركة بقيادة رئيس الدائرة السياسية محمد الهندي، وصل الجزائر بدعوة رسمية من الرئاسة الجزائرية”.

وأضاف: “سيقدم الوفد رؤية الحركة الخاصة بإنجاز الوحدة وإنهاء الانقسام الفلسطيني”.

ولفت إلى أن “رؤية الحركة تستند لاستمرار مشروع المقاومة والتوافق على برنامج سياسي جامع”.

مؤتمر الفصائل الفلسطينية: وفد من حركة فتح يصل الجزائر

ويوم 15 جانفي 2021، وصل وفد من حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، إلى الجزائر العاصمة، بدعوة من رئاسة الجمهورية، في إطار مشاورات لعقد مؤتمر للفصائل الفلسطينية.

وترأس وفد حركة فتح عبد الله الإفرنجي عضو اللجنة المركزية المفوض العام للعلاقات الخارجية.

إلى ذلك، ضم الوفد مروان عبد الحميد عضو المجلس الثوري، أحمد عبد الرازق سفير فلسطين ومعتمد حركة فتح في الجزائر.

وتستمر زيارة العمل هذه إلى يوم الخميس المقبل ويتخللها عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المسؤولين الجزائريين لبحث العلاقات الفلسطينية الجزائرية، وسبل تدعيمها وتمكينها خدمة للبلدين.