وفد أعمال عُماني يستكشف فرص الاستثمار في الرقمنة بالجزائر

بحث المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، مع وفد يضم 15 رجل أعمال من سلطنة عُمان، فرص الاستثمار في قطاع الرقمنة والحلول الرقمية، وذلك في إطار زيارة عمل تهدف إلى تجسيد مشاريع استثمارية جديدة وإقامة شراكات مع المؤسسات الجزائرية، مع تأكيد الوكالة التزامها بمرافقة المستثمرين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم.

وترأس الوفد العُماني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، علي بن عامر الشيذاني، بحضور إطارات من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمحافظة السامية للرقمنة، يتقدمهم الأمين العام للمحافظة، رفيق عدور.

وخلال اللقاء، المنعقد أمس الإثنين استعرض المدير العام للوكالة مناخ الاستثمار في الجزائر، مسلطاً الضوء على الإصلاحات التي باشرتها السلطات لتحسين بيئة الأعمال، والمزايا والتحفيزات الممنوحة للمستثمرين، وآليات الحصول على العقار الاقتصادي، إضافة إلى الخدمات التي يقدمها الشباك الوحيد لتسهيل تجسيد المشاريع الاستثمارية.

كما عرض تجربة الوكالة في رقمنة خدمات الاستثمار، من خلال المنصة الرقمية للمستثمر التي تتيح تسجيل المشاريع الاستثمارية، وإيداع طلبات الحصول على العقار الاقتصادي، ومتابعة معالجة الملفات إلكترونياً، إلى جانب الخدمات الرقمية الجديدة التي تعمل الوكالة على تطويرها.

وأكد ركاش أن قطاع الرقمنة يمثل أحد المحاور ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات تطوير البنى التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، وتوسيع استخدام الحلول الرقمية في مختلف القطاعات.

وضم الوفد العُماني مؤسسات متخصصة في الاقتصاد الرقمي، تنشط في مجالات إدارة مراكز البيانات، والمنصات والحلول الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية المصرفية والبنكية، وإنترنت الأشياء، ورقمنة منظومات عدادات الكهرباء والغاز والمياه، وإنتاج العدادات الذكية، وحلول المدن الذكية، فضلاً عن الأنظمة المؤسساتية الخاصة بتسيير الموارد البشرية والمالية والاتصالات.

من جهتهم، أعرب أعضاء الوفد العُماني عن اهتمامهم بالمزايا الاستثمارية التي توفرها الجزائر، مؤكدين رغبتهم في إطلاق مشاريع استثمارية وإقامة شراكات مع المؤسسات الجزائرية بما يستجيب لاحتياجات السوق ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، جدد المدير العام للوكالة التزامه بمرافقة المستثمرين العُمانيين، بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة والهيئات المعنية، لضمان تجسيد مشاريعهم في أفضل الظروف، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وسلطنة عُمان، ويثري حافظة المشاريع الاستثمارية العُمانية المسجلة لدى الوكالة بمشاريع نوعية في قطاع الرقمنة.

واختتم الوفد زيارته بجولة إلى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، حيث اطلع على آليات عمله والخدمات التي يوفرها للمستثمرين.