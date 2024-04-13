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وفد ألماني في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين

الشروق أونلاين
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وفد ألماني في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين
ح. م
يشرع وفد ألماني في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين ومؤسسات الدولة الصحراوية بداية من يوم السبت 13 أفريل 2024.

يشرع ابتداء من اليوم السبت، 13 أفريل، وفد من المنظمات السياسية والإنمائية والنسوية والطلابية الالمانية في زيارة تضامن وإطلاع الى مخيمات اللاجئين الصحراويين ومؤسسات الدولة الصحراوية.

وحسب ما أفادت به وكالة الانباء الصحراوية، فخلال زيارته التي ستمتد لأسبوع، سيلتقي الوفد الألماني مع بعض الهيئات السياسية والحقوقية والاجتماعية والإنسانية الصحراوية، إضافة إلى منظمات من المجتمع المدني الصحراوي.

وترمي زيارة الوفد الى الوقوف على الوضع الانساني للاجئين الصحراويين في ظل تراجع المساعدات الانسانية الدولية المقدمة لهم نتيجة لحالة الكساد العالمي والآثار السلبية التي خلفها وباء كورونا.

كما تهدف الزيارة كذلك، حسب نفس المصدر نقلا عن بيان صادر عن المنظمين، الى الاطلاع عن قرب على الطرق الكفيلة بمرافقة الشعب الصحراوي وسبل تعزيز التضامن الدولي معه في نضاله المشروع من أجل تقرير المصير والاستقلال.

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