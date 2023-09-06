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وفد أمريكي في السعودية لبحث التطبيع مع الاحتلال

الشروق أونلاين
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وفد أمريكي في السعودية لبحث التطبيع مع الاحتلال
أرشيف
السعودية

أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان مساء الثلاثاء، عن وجود وفد أمريكي في السعودية لبحث تطبيع العلاقات بين المملكة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال سوليفان في تصريح صحفي، إن الوفد مكوّن من مبعوث الإدارة الأمريكية للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومساعدة وزير الخارجية باربرا ليف، والمبعوث الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ.

وأوضح المتحدث أن هذا الفريق “موجود حاليا في الرياض لمناقشة مساعي التطبيع (مع الاحتلال). إضافة إلى مجموعة أوسع من القضايا الإقليمية”.

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