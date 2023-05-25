وفد اتحاد اللجان الأولمبية العربية منتظر بالجزائر لمعاينة المنشآت الرياضية

سيقوم وفد من اتحاد اللجان الأولمبية العربية بزيارة الجزائر في الأيام القادمة تحسبا للطبعة الـ15 للألعاب الرياضية العربية، التي تستضيفها الجزائر من 5 إلى 15 جويلية المقبل.

وأكد الأمين العام للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، خير الدين برباري لوكالة الأنباء الجزائرية: “بعد 10 أيام ستكون أول زيارة لوفد الاتحاد اللجان الأولمبية العربية للجزائر من أجل معاينة البنية التحتية والمنشآت التي ستحتضن الألعاب”.

وأضاف برباري: “اللجان تقوم بعملها رغم أنّ إسناد تنظيم هذا الموعد للجزائر كان في وقت قصير ولكن بلدنا له كل المقومات من أجل تحضير هذه التظاهرة”.

وتابع: ”كل الأمور تسير في الاتجاه السليم ونحن على يقين بأن كل المعطيات ستكون مضبوطة “.

وتقام الألعاب العربية الـ 15 بالعاصمة، وهران، تيبازة، قسنطينة، وعنابة، بينما سيكون المركب السياحي لزرالدة، القرية الخاصة بالرياضيين.