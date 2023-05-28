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رياضة

وفد اتحاد اللجان الأولمبية العربية يحل بالجزائر

عمر سلامي
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وفد اتحاد اللجان الأولمبية العربية يحل بالجزائر
ح.م
وفد اتحاد اللجان الأولمبية العربية

حلّ وفد اتحاد اللجان الأولمبية العربية، بالجزائر، للقيام بزيارة تفقدية للمنشآت الرياضية ومرافق الإيواء، التي تم اختيارها لاستضافة الألعاب العربية.

ويتشكل وفد الأمانة العامة للاتحاد العربي للجان الأولمبية الوطنية، من أربعة أعضاء، سيتفقدون المنشآت المعنية باحتضان المنافسات الرياضية البرمجة ضمن النسخة الـ15 لدورة الألعاب العربيه الرياضية المقررة بالجزائر من 05 إلى 15 جويلية القادم.

وتتزامن زيارة الوفد، مع وضع لجنة تنظيم الألعاب العربية، آخر الروتوشات على مستوى القاعات والمركبات الرياضية التي ستحتضن مختلف المنافسات على مستوى الجزائر العاصمة .

وبالإضافة إلى الجزائر العاصمة، ستقام المنافسات على مستوى ولايات وهران، عنابة وتيبازة.

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