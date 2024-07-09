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اقتصاد

وفد اقتصادي جزائري في كندا لتطوير علاقات الاستثمار والتجارة

الشروق أونلاين
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وفد اقتصادي جزائري في كندا لتطوير علاقات الاستثمار والتجارة

يقوم وفد هام من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بزيارة إلى كندا، حيث سيلتقي بالعديد من رجال الأعمال الكنديين وممثلي مختلف المؤسسات الاقتصادية وأفراد الجالية الجزائرية في هذا البلد لبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية في عدة مجالات.

وحسب بيان للمجلس، ستتخلل هذه الزيارة الممتدة ما بين الـ 8  والـ14 جويلية الجاري، العديد من الاجتماعات مع المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين الكنديين، حيث اتفق مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري واتحاد غرف التجارة في كيبيك (كندا) على خارطة طريق لإرساء روابط بين الشركات الجزائرية والكندية، ولاسيما في  قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين.

وقد تم استقبال الوفد الجزائري أمس الاثنين في المقر الجديد لاتحاد غرف التجارة في كيبيك (كندا)، حيث تم عرض برنامج كندا- الولايات الشمالية الشرقية الأمريكية الخاص بتسهيل المبادلات التجارية.

ويسمح البرنامج للمتعاملين الجزائريين بالوصول إلى الموارد و الحصول على الاستشارة العملية للاستعداد بشكل أفضل للتصدير، حيث يسعى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لأن يكون هذا البرنامج مصدر إلهام لهم لتعزيز نشاطاتهم سيما في مجال التصدير، بحسب المصدر ذاته.

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