وفد اقتصادي أرجنتيني “هامّ” في الجزائر

يقوم وفد اقتصادي أرجنتيني هامّ بزيارة عمل إلى الجزائر، في الفترة من 13 إلى 17 ماي. حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر والأرجنتين. حيث يضمّ الوفد الزائر أكثر من 40 عضوًا يمثلون المجالات عدّة هيئات وشركات أرجنتينية.

وسيشارك الوفد الأرجنتيني يوم 15 ماي في المنتدى الاقتصادي الذي تنظمه وزارة التجارة وترقية الصادرات، بالتعاون مع الخارجية، بحضور ممثلي المؤسسات والمنظمات والمتعاملين الاقتصاديين من البلدين.

وسيركز هذا المنتدى على دراسة فرص التعاون والشراكة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعي الزراعة والصناعة.

كما ستجرى محادثات بين الطرفين حول آلية تعزيز الصادرات خارج المحروقات، ومناخ الأعمال في الجزائر، في ضوء قانون الاستثمار الجديد.