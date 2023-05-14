وفد اقتصادي أرجنتيني هام في زيارة عمل إلى الجزائر

حل وفد اقتصادي أرجنتيني هام، السبت، بالجزائر في زيارة عمل تدوم إلى غاية الأربعاء، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن هذه الزيارة، تندرج، في اطار “تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر والارجنتين، وفي أعقاب اشغال الدورة 7 للمشاورات السياسية الثنائية المنعقدة شهر نوفمبر 2022”.

وأوضح البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن أعضاء هذه البعثة المكونة من أكثر من أربعين عضوا، ممثلين عن المؤسسات وعن الاقتصاد الارجنتيني، سيلتقون خلال اقامتهم بالجزائر، بممثلي الهيئات والمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين.

وستشارك البعثة الأرجنتينية، بهذه المناسبة، في المنتدى الاقتصادي المنظم من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، حيث ستعرف هذه التظاهرة مشاركة ممثلي هيئات ومؤسسات ومتعاملين اقتصاديين لكلا البلدين.

وستتمحور أشغال هذا المنتدى حول دراسة فرص التعاون والشراكة في قطاعات مختلفة، خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة.

كما سيتم تقديم شروحات حول جهاز ترقية الصادرات خارج المحروقات وكذا مناخ الاعمال في الجزائر، لاسيما في ظل الاطار القانوني الجديد المنظم للاستثمار.

وذكرت الوزارة في بيانها أن الارجنتين “تعتبر أحد أهم شركاء الجزائر في أمريكا اللاتينية والكاريبي، ويعمل بلدنا معها على تعميق وتنويع العلاقات الثنائية”.

وبحسب المصدر ذاته، فان “هذه البعثة تترجم رغبة السلطات العليا لكلا البلدين في بعث ديناميكية تعاون ثنائي جديدة وتعزيز التبادلات الاقتصادية والشراكة، من أجل الارتقاء بها إلى مستوى الإمكانات التي تتمتع بها اقتصاديات البلدين”.