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رياضة

وفد الأهلي المصري في ضيافة رئيس “الفاف”

علي بهلولي
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وفد الأهلي المصري في ضيافة رئيس “الفاف”

قام مسؤولو نادي الأهلي المصري، الخميس، بِزيارة مجاملة إلى مقرّ الاتحاد الجزائري لِكرة القدم.

ورافق مسؤولو نادي الأهلي سفير مصر بِالجزائر، في زيارتهم إلى الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم.

وكان رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة وبعض إطارات اتحاد الكرة، في استقبال الوفد المصري.

وتبادل الطرفان هدايا رمزية، وألحّا على تمتين أواصر الأخوّة الجزائرية- المصرية.

يُذكر أن فريق الأهلي المصري سيُواجه مضيفه نادي وفاق سطيف، سهرة السبت المقبل. في مباراة يحتضنها ملعب “5 جويلية 1962″، بِرسم إياب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

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