وفد الاتحاد الرياضي العربي يزور وهران

تنقّل وفد الأمانة العامة للاتحاد العربي للجان الأولمبية، الأربعاء، مرفوقا بأعضاء اللجنة التنظيمية للألعاب الرياضية العربية، الى مدينة الباهية وهران.

وتندرج هذه الزيارة ضمن إطار معاينة و تفقّد المرافق الرياضية المُسخّرة للألعاب، التي ستحتضنها وهران في جويلية المقبل .

وكانت ضربة الإنطلاقة بِالإطّلاع على مرافق الملعب الفخم والعصري “ميلود هدفي”، كما زار الوفد أيضا القاعة المُتعدّدة الرياضات بِالمُركّب، والمجمّع المائي بِأحواضه الداخلية والخارجية.

وأبدى الوفد إعجابه بِهذا الصّرح الرياضي العالمي، وقدرة منحه الألعاب العربية النّجاح المُنتظر.

وزار الوفد بعد ذلك القرية المتوسّطية مقرّ إقامة ضيوف الجزائر، حيث عوين العديد من الأجنحة، كما استمع إلى الشروحات المتعلّقة بِالقرية، على غرار الطاقة الاستيعابية والمرافق.