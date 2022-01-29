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الجزائر

وفد “الجهاد” يصل إلى الجزائر بعد ممثلي “حماس” و”فتح”

الشروق
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وفد “الجهاد” يصل إلى الجزائر بعد ممثلي “حماس” و”فتح”
أرشيف

أعلنت حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، السبت، أنّ وفداً قيادياً من الحركة وصل إلى الجزائر بدعوة من الرئاسة، في سياق المسعى الجزائري لعقد لقاءات مع الفصائل الفلسطينية للوصول إلى مقترحات من شأنها إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقالت حركة “الجهاد” إنّ وفد الحركة برئاسة رئيس الدائرة السياسية محمد الهندي سيطلع المسؤولين الجزائريين على آخر أوضاع القضية الفلسطينية، وعلى رؤية الحركة بخصوص استعادة الوحدة الفلسطينية، وبناء المرجعية الوطنية.

وغادرت وفود “حماس” و”فتح” إلى الجزائر في وقت سابق، بعد لقاءات منفردة مع المسؤولين الجزائريين، الذين لم يجدوا الفرصة سانحة لعقد لقاء مشتركا بين الجانبين، نتيجة الفجوة الواسعة في مواقفهما.

والحوار الذي دعت الجزائر الفصائل الفلسطينية إليه لا يتضمن لقاءات مباشرة بين حركتي “فتح” و”حماس” حتى الآن، وأن اللقاءات المجدولة بين الأطراف هي لقاءات ثنائية مع المسؤولين الجزائريين.

س.ع

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