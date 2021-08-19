وفد الهمم العالية يطير إلى طوكيو لِخوض الأولمبياد

شدّ وفد الرياضة الجزائرية لِفئة الهمم العالية، الخميس، الرّحال جوّا نحو العاصمة اليابانية طوكيو.

جاء ذلك من أجل المشاركة بِطوكيو، في أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، المُبرمج في فترة ما بين الـ 24 من أوت الحالي والـ 5 من سبتمبر المقبل.

وتحضر الرياضة الجزائرية في هذا الاستحقاق بـ 60 متنافسا، يُمثّلون 5 مسابقات: ألعاب القوى والجيدو ورفع الأثقال وكرة الجرس (صنف الرجال) وكرة السلة (لدى الجنسَين).

ويُشارك في موعد طوكيو 165 بلد بينهم الجزائر، وبِحضور 4400 رياضي ينتمون إلى 22 تخصّصا.

وكانت الرياضة الجزائرية لِفئة الهمم العالية قد افتكّت 16 ميدالية، في أولمبياد مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لِذوي الاحتياجات الخاصة ، في صيف 2016، مُوزّعة على الشكل التالي: 4ذ و5ف و7ب. وتموقعت في المركز الـ 27 ضمن جدول الترتيب العام والنهائي.