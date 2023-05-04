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اقتصاد

وفد برلماني ألماني يزور الجزائر لبحث فرص الاستثمار

ي.ك
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وفد برلماني ألماني يزور الجزائر لبحث فرص الاستثمار
ح.م
جانب من اللقاء

بحث وفد برلماني من بافاريا جمهورية ألمانيا الاتحادية، برئاسة رئيس الاتحاد المسيحي – الاجتماعي في بافاريا، توماس كروزر، عن فرص الاستثمار في عدة قطاعات بالجزائر.

وناقش الوفد الألماني مع الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم عبد الكريم عويسي، فرص الأعمال والاستثمار في مجال المنبع البترولي والطاقات المتجددة والهيدروجين والتكوين وتحلية مياه البحر.

وعرض الأمين العام على الوفد الألماني مشروع إنشاء منشآت إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 15000 ميغاوات، التي تم إطلاق جزء منها (2000 ميغاوات) مؤخرًا من قبل مجموعة سونلغاز، حسب بيان وزارة الطاقة.

كما استعرض الوفد الألماني لدى استقبالهم من طرف وزير التجارة الطيب زيتوني، فرص رفع حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وألمانيا، بالإضافة إلى مشاريع الشراكة التي يمكن إبرامها.

وأشار الوزير إلى التدابير الجديدة لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في الجزائر التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أهمية السوق الجزائرية التي تعتبر سوقا واعدة وبوابة إفريقيا للتصدير.

وأعرب رئيس الوفد البرلماني الألماني البافاري توماس كرويزر، عن اهتمام شركات بلاده بالاستثمار في الجزائر وضرورة تعزيز التعاون بين البلدين، حسب بيان وزارة التجارة.

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