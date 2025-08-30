وفد برلماني جزائري يقوم بأول زيارة رسمية إلى كونغرس غواتيمالا

قام الوفد البرلماني الجزائري على هامش زيارته إلى غواتيمالا للمشاركة في الجمعية العامة لبرلمان عموم أمريكا الوسطى، بأول زيارة رسمية إلى كونغرس غواتيمالا.

ووفقا لما افاد به المجلس في بيان اليوم السبت، 30 أوت، ااستقبل نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، قزوط توفيق، والوفد المرافق له بمقر كونغرس جمهورية غواتيمالا من قبل نظيره الغواتيمالي ماريو غالفاز، بحضور نائب رئيس برلمان عموم إفريقيا عن غواتيمالا إيدغار دي ليون.

وتباحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البرلمانين، كما عبرا عن استعدادهما التام للتعاون عن طريق آليات الدبلوماسية المتاحة وتفعيلها، وحث الطرفان كذلك على التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، حسب ذات المصدر.

كما أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ان للجزائر “مواقف ثابتة منبثقة من تاريخها التحريري المجيد والتي تترجمه اليوم سياستها الخارجية القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام الشرعية الدولية”.

أما عضو مكتب كونغرس غواتيمالا فعبر عن فخره لاستقبال أول وفد برلماني جزائري بمقر الكونغرس، معبرا عن استعداده الإبقاء على قناة التواصل هذه وتعزيزها.