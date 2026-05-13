وفد برلماني جزائري يُستقبل من قبل الأمين العام للرئاسة بتركيا

استقبل وفد برلماني جزائري يتكون من أعضاء من المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر-تركيا”، برئاسة المسعود قصري، بالعاصمة التركية أنقرة، من قبل الأمين العام للرئاسة بجمهورية تركيا، حقي سوسماز.

وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، أن اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء بمقر المجمع الرئاسي التركي بحضور سفير الجزائر لدى تركيا، بومدين قناد، بحث واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها، لا سيما “في ظل الديناميكية التي تشهدها هذه العلاقات بفضل الإرادة السياسية الحريصة لرئيسي البلدين”، حيث أكد الطرفان على “أهمية الدور الذي تضطلع به المجموعات البرلمانية للصداقة في تجسيد هذه الإرادة وتعزيز التقارب بين الشعبين الشقيقين”.

وبذات المناسبة، “قام الوفد البرلماني الجزائري بجولة عبر مختلف أجنحة المجمع الرئاسي، استهلها بزيارة مكتبة المجمع، حيث اطلع على مختلف أقسامها وتلقى شروحات حول وظائفها والخدمات التي تقدمها لفائدة الجمهور، إضافة إلى الرصيد المرجعي والمعرفي الذي تزخر به”.

كما “زار الوفد متحف المجمع الرئاسي ووقف عند عدد من المحطات السياسية الهامة التي شهدتها جمهورية تركيا”.

وعقب ذلك، “توجه الوفد البرلماني الجزائري إلى مقر المجلس الوطني التركي الكبير، وحظي باستقبال بقاعة الجلسات العامة، وتلقى التحية من طرف رئيس الجلسة والسيدات والسادة أعضاء البرلمان”.

وللتذكير يقوم وفد عن المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر-تركيا”، بقيادة مسعود قصري، رئيس المجموعة، بزيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 ماي 2026.

وأفاد بيان للمجلس نشره على موقعه الرسمي أن هذه الزيارة تأتي تلبية للدعوة الموجهة من عبد القادر أوزيل رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “تركيا- الجزائر”.