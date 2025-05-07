وفد برلماني فرنسي في الجزائر

للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى مجازر 8 ماي

حلّ بالجزائر يوم الأربعاء، وفد برلماني فرنسي، للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الـ80 لمجازر الثامن ماي 1945. حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وكان في استقبال الوفد الفرنسي الضيف بمطار هواري بومدين الدولي كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية. وأعضاء من المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر – فرنسا”.

وأشار بيان المجلس إلى أن الوفد البرلماني الفرنسي “سيمكث في الجزائر إلى غاية الحادي عشر من الشهر الجاري”.

ومنذ العام 2020، أصبحت ذكرى مجازر 8 ماي 1945، يوما وطنيا للذاكرة في الجزائر. تخليدا لضحايا المجازر التي اقترفها الاستعمار الفرنسي في حقّ الشعب الجزائري.