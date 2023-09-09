وفد برلماني في زيارة إلى الشيلي

يشرع وفد عن المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر - الشيلي"، ابتداء من اليوم السبت 09 سبتمبر، في زيارة إلى جمهورية الشيلي تدوم خمسة أيام.

يشرع وفد عن المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر – الشيلي”، ابتداء من اليوم السبت09 سبتمبر 2023، في زيارة إلى جمهورية الشيلي تستغرق خمسة أيام، حسب ما أفاد به المجلس الشعبي الوطني في بيان.

وتأتي هذه الزيارة حسب البيان، بدعوة من رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر – الشيلي”، في غرفة النواب الشيلية.

وهي “إلى تمتين روابط الصداقة بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون بينهما عن طريق القنوات البرلمانية وذلك من خلال التشاور حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث الاستفادة المتبادلة من تجارب البلدين.”

سيتمكن أعضاء الوفد البرلماني، خلال هذه الزيارة، من إجراء عدة لقاءات مع برلمانيين وعدد من المسؤولين التنفيذيين، إلى جانب القيام بزيارة عدد من المواقع التاريخية.