وفد برلماني مشترك في زيارة إلى تونس وموريتانيا

في إطار حملة ترشح الجزائر لتولي رئاسة البرلمان الإفريقي

يقوم وفد برلماني مشترك بين غرفتي البرلمان، بزيارة إلى تونس وموريتانيا، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 23 أفريل وذلك بمناسبة ترشح الجزائر لتولي رئاسة البرلمان الإفريقي، حسب ما أورده السبت، بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وخلال هذه الزيارة، سيجري الوفد البرلماني لقاءات مع كل من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم التونسي، عماد الدربالي ورئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة وكذا مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، محمد بمب مكت، حسب ذات البيان.

ويضم الوفد المشارك في هذه المهمة النائبين عن المجلس الشعبي الوطني، رئيسة لجنة النقل والصناعة والاتصالات والطاقة والعلوم والتكنولوجيا ببرلمان عموم إفريقيا، السيدة بهجة العمالي وكذا عضو لجنة القواعد والامتيازات والانضباط ببرلمان عموم إفريقيا، سقراس محمد.