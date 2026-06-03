وفد جزائري للصناعات الكهربائية يبحث فرص الاستثمار والشراكة في تنزانيا

باشر وفد من تجمع الصناعات الكهربائية الجزائري (CIEL) زيارة عمل إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية تدوم أربعة أيام، بهدف نقل التجربة الجزائرية في مجال الكهرباء واستكشاف فرص التعاون والاستثمار بين البلدين، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز حضور الجزائر في الأسواق الإقليمية للطاقة ودعم الشراكة جنوب-جنوب.

وأوضح نائب رئيس تجمع الصناعات الكهربائية الجزائري، محمد خليفة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن اللقاءات التي انطلقت يوم الاثنين مع مجلس الطاقة الريفية (REB) وإدارة وكالة الطاقة الريفية (REA) بمدينة دار السلام، أتاحت استكشاف فرص الاستثمار والتعاون في قطاع الطاقة، لاسيما في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية وإنجاز البنى التحتية الطاقوية.

وأضاف المتحدث أن هذه الاجتماعات شكلت فرصة لعرض القدرات الصناعية والخبرات التقنية التي تمتلكها الجزائر، إلى جانب بحث آفاق إقامة شراكات ومشاريع مشتركة من شأنها المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة وتوسيع الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة بالمناطق الريفية في تنزانيا.

وفي إطار الزيارة نفسها، عقد الوفد يوم أمس الثلاثاء اجتماعات مع مسؤولي الشركة الوطنية للكهرباء في تنزانيا الاتحادية (TANESCO)، تناولت سبل التعاون في مجالات تسويق وإنتاج المعدات الكهربائية، وإنجاز الشبكات الذكية، والرقمنة، كما شملت اللقاءات شركة تطوير النفط التنزانية (TPDC).

ومن المقرر أن يشارك الوفد، ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية 5 جوان الجاري، في قمة الاستثمار لزنجبار التي تنظمها هيئة ترقية الاستثمارات لزنجبار، حيث سيعرض فرص الشراكة والاستثمار المتاحة بين المتعاملين الاقتصاديين من البلدين.

ويضم تجمع الصناعات الكهربائية الجزائري، بصفته هيئة مهنية تعمل على تطوير الصناعات الوطنية في هذا المجال وتعزيز مساهمتها في الصادرات خارج قطاع المحروقات، أكثر من 160 صناعياً، و13 مخبراً، و65 مؤسسة إنجاز، و59 مكتب دراسات تقنية، إلى جانب نحو 6500 مؤسسة متخصصة في الأشغال الكهربائية.