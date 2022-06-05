وفد حكومي وازن مرتقب نهاية الأسبوع بوهران

حضور حفل توشيح وهران ثوبها المتوسطي

كشف جعفر يفصح، مستشار محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة في وهران من الفترة الممتدة بين 25 جوان إلى 5 جويلية المقبل، عن إنزال وزاري وازن نهاية الأسبوع على عاصمة الغرب الجزائري، لحضور حفل كبير يخص توشيح عروس المتوسط وهران ثوب الألعاب المتوسطية في طبعتها الـ19 وذلك بحضور عدد كبير من أعضاء الحكومة لمشاركة ساكنة وهران وسلطاتها المحلية، بالإضافة إلى محافظة ذات التظاهرة المتوسطية، مراسيم تحسين واجهة وهران وتوشيحها وشاح “وهران عروس المتوسط” وتلبيس شوارع المدينة وكافة المدن التي تحتضن الألعاب بملصقات عملاقة (وهران في قمة الحدث الرياضي) الخاص بالنسخة الجديدة للألعاب المتوسطية.

وفي الوقت الذي لم يكشف فيه عن هويات الوزراء المحتمل حلولهم بالولاية، قال جعفر، إن هناك شخصيات وزارية هامة تراقب التحضيرات عن قرب وبجدية عالية، ستحضر نهاية الأسبوع لمقاسمة سكان وهران هذا الحفل الذي يسبق انطلاق المنافسة الدولية بأقل من 20 يوما.

وأعلن يفصح، أن وهران جاهزة 100% لهذا الحدث الكبير من كافة جوانبه، وذلك بعد تدارك التأخر في ظرف يقل عن 120 يوما بفضل جهود الرئيس عبد المجيد تبون، الذي خص منافسة وهران باجتماعين هامين لمجلس الوزراء وتعليماته الصارمة لمواكبة الحدث المتوسطي، ومنح كافة الدعم إلى السلطات المحلية في وهران لرفع الجاهزية واستلام المنشآت الضخمة في ظرف وجيز قبل وقوع أي طارئ، كما بذلت سلطات وهران، جهوداً استثنائية من حيث رفع مستوى المرافق إلى المستوى القياسي وإعادة تأهيل مخزون البنية التحتية وعصرنته، مضيفا أنه تم ضبط جميع المسائل التنظيمية وستكون طبعة وهران أحسن بكثير من طبعات أخرى، خاصةً أن الجزائر، لم تحتضن فعاليات هذه التظاهرة الرياضية الدولية منذ سنة 1975، حيث كشف مستشار محافظ الألعاب المتوسطية، عن نقل فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، عبر 8 بلدان متوسطية على الأقل، مضيفا أنه تم بيع حقوق نقل دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط لشبكة (أورو فيزيون سبورت) التي ستقوم بدورها بنقل فعاليات المنافسة عبر 8 بلدان على الأقل لغاية الآن في انتظار التحاق بلدان أخرى، على أمل ارتفاع هذا العدد إلى 12 بلدا، موضحا أن وهران ستكون على موعد أيضا لاحتضان ملتقى دولي هام لعلوم الرياضة خلال يومي 29 و30 جوان الجاري، تزامنا مع فعاليات الطبعة الـ19 لذات التظاهرة المتوسطية، وسيعرف مشاركة خبراء دوليين وجزائريين في علوم ومناهج التربية البدنية والرياضية والفرق المشاركة في الدورة ويمثلون 26 دولة ومنهم خبراء من خارج بلدان المتوسط.

معلوم أن هذه التحضيرات الكبرى للألعاب المتوسطية، سبقتها زيارة وازنة لأعضاء اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط بقيادة نائب رئيس اللجنة برنارد آمسلام، الذي أكد على هامش توقيعه شهادة جاهزية منشآت وهران لهذا الحدث المتوسطي “أعتقد أن الجزائر ستكون قادرة خلال وقت قصير على تنظيم أي حدث دولي”، قائلا إن أن هذه الدورة ستكون “مناسبة لنقل صورة الجزائر البهية”، مختتما تصريحه بإمكان هذه الألعاب أن تحول مدينة وهران أبرز مدن المغرب العربي إلى قبلة سياحية داخليا وخارجيا.

حري بالذكر أن لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط، شهدت تغييرا في الأيام الأخيرة، مست خلية الإعلام بإقالة رئيسها مراد بوطاجين وتعيين فيصل حفاف خليفة له، وكان هذا الأخير ابن مدينة سيدي بلعباس شغل منصب مدير إذاعة وهران الجهوية منذ سنة 2004 إلى غاية سنة 2012.