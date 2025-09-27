-- -- -- / -- -- --
الجزائر

وفد دبلوماسي في زيارة إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل

الشروق أونلاين
وفد دبلوماسي في زيارة إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل
ح. م
وزارة العدل.

أعلنت وزارة العدل في بيان لها اليوم السبت، 27 سبتمبر، عن تنظيم زيارتين رسميتين لوفد دبلوماسي إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل برج بوعريريج والمركز المتخصص للنساء بمجلس قضاء سعيدة.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، سيتم يومي الأحد 28 سبتمبر والثلاثاء 30 سبتمبر، تنظيم زيارتين رسميتين لوفد دبلوماسي، إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل برج بوعريريج والمركز المتخصص للنساء بمجلس قضاء سعيدة، وهذا في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر والموجه لدعم إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين.

يضم الوفد الزائر كلا من السيدة (Natasha Van Rijn) الممثلة المقيمة لمكتب البرنامج الأممي بالجزائر والسيدة (Anne Matter) مستشارة ورئيسة البعثة المساعدة بسفارة كونفدرالية سويسرا بالجزائر والوفد المرافق لهما.

وستبرز هذه الزيارة التطور الذي شهدته المنظومة العقابية الجزائرية في مجال التكفل بالنساء المحبوسات والجهود المبذولة لرعايتهن وتوفير أفضل الفرص لإعادة إدماجهن من خلال التكوين المهني والتشغيل والنتائج المحققة في إطار تنفيذ هذا المشروع لدعم التكفل بالنساء المحبوسات، وفقا لذات المصدر.

