وفد دولي رفيع المستوى في وهران يوم 4 ماي

لضبط جاهزية التظاهرة المتوسطية

يرتقب أن يحل وفد رفيع المستوى من اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط على ولاية وهران، في زيارة رسمية في الرابع من شهر ماي المقبل، لأجل الوقوف الأخير على التحضيرات الجارية على قدم وساق التي شارفت على النهاية، والخاصة بتنظيم الطبعة الـ19 للألعاب المتوسطية المقررة بوهران من 25 جوان إلى 5 جويلية المقبل.

وسيكون الوفد الدولي الموفد من قبل رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، دافيد تيزانو، مشكلا من أغلب نوابه وأمين خزينة اللجنة الدولية لذات التظاهرة المتوسطية ياوتس أياونيدس، الذي سيزور الباهية وهران من جديد، بعد الزيارة الأولى التي قادته إليها رفقة رئيس اللجنة الدولية، وأبدى هذا الأخير مطلق إعجابه بوتيرة الأشغال المتقدمة وتثمينه للجهود والاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الجزائر والتي ستعود بالفائدة على الشباب الجزائري.

الوفد الدولي الذي سيزور وهران مطلع الشهر الداخل، ويطلع ميدانيا على الوتيرة المتسارعة لأشغال إنجاز المنشآت الضخمة المقرر أن تحتضن الألعاب المتوسطية القادمة، سيعلن عن ضبط جاهزية وهران لهذا الحدث الهام الذي لم يعد يفصل الجزائر وكافة الدول المتوسطية المشاركة فيه عنه سوى 62 يوما، وبالتحديد جاهزية كل منافسة رياضية والمنشأة التي تحتضنها، إضافة إلى رسم صورة نهائية عن الألعاب والتجهيزات التقنية واللوجستية وحتى الأمنية المطلوبة في التظاهرة الدولية التي أعلنت الجزائر عن جاهزيتها بنسبة فاقت 98 بالمائة، أمام حرص السلطات العليا للبلاد على توفير كافة الدعم لإنجاح هذه الألعاب الأولمبية وتأكيد التزامها أمام الوفود الدولية بأنها قادرة على تنظيم تظاهرات عالية المستوى تفوق حتى ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وتأتي هذه الزيارات القياسية لبعثات اللجان الأولمبية ونظيرتها عن الدول المشاركة التي وافقت أكثر من 36 دولة على حضور طبعة وهران إلى جانب الزيارات المتكررة لوفد اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط لمدينة وهران، في الوقت الذي أعلن فيه والي وهران سعيد سعيود في حصة إذاعية مساء أمس الأول، عن تطور كبير عرفته في المنشآت الرياضية الضخمة في ولاية وهران، بفضل وقوف رئيس الجمهورية ومتابعته القريبة لهذه التظاهرة المتوسطية وتأكيد التزامه في اجتماع مجلس الوزراء ما قبل الأخير الذي خصص أصلا لمتابعة تحضيرات الألعاب الأولمبية، على منح دعمه غير منقوص لولاية وهران، مضيفا أن هذا الإنجاز الذي لا يكاد يعجب البعض خاصةً بعض الذين راهنوا على فشل الجزائر وراحوا ينفثون سمومهم في وجه الجزائر، متهمين إياها بالعاجزة، يقول، إن هذا الإنجاز أصاب هؤلاء الأعداء بالسعار، وأن ما تحقق في ظرف وجيز في الباهية وهران، لا يتحقق إلا في الجزائر، التي وفت بكامل وعودها أمام وفود الدول المشاركة وبعثات اللجنة الدولية وحتى أمام رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط دافيد تيزانو.

إنجازات كبيرة في ظرف قياسي

والي وهران أكد في معرض حديثه عن النجاحات الباهرة التي تحققت في ظرف قياسي أي منذ تقارير سابقة أعدها بعض الموفدين عن اللجنة الدولية بإيعاز من أعداء الجزائر في ديسمبر 2021 إلى أبريل 2022، أن الجزائر قادرة على استرجاع مكانة هذه التظاهرة الرياضية بين المحافل الدولية خصوصا بعدما فقدت ألعاب حوض البحر الأبيض المتوسط الكثير من بريقها حتى غابت دول عن الطبعات الأخرى، مشيرا إلى أن طبعة وهران ستشهد حضورا قياسيا لدول أوروبية وعربية ومغاربية بمجموع 36 دولة، فالرهان اليوم حسبه، صار حقيقيا وبإمكان الباهية بلوغ هذه الغاية خصوصا بعد التقدم المشهود في مختلف الورشات سواء في تحضير المنشآت الرياضية الجديدة وإعادة تأهيل القديمة بالولاية ومرافق الاستقبال وكذلك الجانب التنظيمي للتظاهرة. وذلك باعتراف الهيئات الدولية التي زارت وهران عدة مرات ووصفت ما حققته اللجان الوطنية بالمعجزة، ففي ظرف شهور فقط بلغت التحضيرات والإنجازات مرحلة لم تبلغها طيلة سنتين أو أكثر لاسيما إنجاز مركب أولمبي في بئر الجير بسعة 40 ألف متفرج في ظرف قياسي والمسبح الأولمبي إضافة إلى القرية المتوسطية بمستشفى ميداني مزود بكامل المعدات الطبية،فأكيد أن أكبر التحفظات وأهمها رفعت وبشكل نهائي بدليل ترسيم وهران عاصمة الألعاب المتوسطية في جوان المقبل.

في سياق متصل بالتحضيرات لاستقبال منافسات البحر الابيض المتوسط، أعلن والي وهران عن التوقيع والمصادقة على محضر تنصيب لجنة الصفقات العمومية الخاصة بالألعاب المتوسطية، يتشكل أعضاؤها من والي الولاية، محافظ الألعاب، أمين الخزينة لولاية وهران، المراقب المالي لذات الولاية ومدير التجهيزات العمومية وذلك خلال اجتماع عمل عقده الوالي مع المحافظ عزيز درواز ورؤساء دوائر لكل من وهران، بئر الجير والسانيا، وأعضاء اللجنة المنظمة للألعاب إلى جانب وفد عن الوكالة الوطنية للنشر والإشهار “اناب”.