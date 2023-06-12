وفد سعودي حضر نهائي رابطة الأبطال أوروبا لمراقبة 5 لاعبين

من بينهم الدولي الجزائري رياض محرز

قال الصحفي الإيطالي المختص في أخبار الانتقالات، بشبكة “سكاي سبورت”، رودي غاليتي، إن وفدًا سعوديًا كان حاضرًا في نهائي دوري أبطال أوروبا لمراقبة خمس لاعبين من مانشستر سيتي وإنتر ميلان. وأكد غاليتي أن اللاعبين الخمسة الذين جاء الوفد السعودي لمراقبتهم ومحاولة فتح قنوات تواصل مباشرة معهم هم: الجزائري رياض محرز والألماني إيلكاي غوندوغان والبرتغالي برناردو سيلفا من سيتي والبلجيكي روميلو لوكاكو والبوسني إدين دجيكو من إنتر.

وأكد موقع “فوت ميركاتو” نقلًا عن مصادره الخاصة، أن نادي الهلال السعودي الذي فشل في التعاقد مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يسعى للتعاقد مع دجيكو نجم الإنتر.

من جهته، أكدت مصادر صحفية،أن لوكاكو، المُعار هذا الموسم من تشيلسي إلى إنتر ميلان، دخل ضمن اهتمامات أحد الأندية السعودية للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي. أما الألماني إلكاي غوندوغان، فقد أكدت تقارير صحفية إسبانية أنه بات مطلوبًا أيضًا في نادي الاتحاد السعودي، إلى جانب كل من برشلونة وباريس سان جيرمان.

وأكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن نادي الاتحاد السعودي يُهدد انتقال نجم مانشستر سيتي، إلى صفوف برشلونة عبر صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.وأما الدولي الجزائري لمان سيتي، رياض محرز، فيبدو أن إدارة الأهلي السعودي، العائد إلى دوري الدرجة الأولى، متمسكة بضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت تقارير صحفية مختلفة، إلى أن النجم الجزائري رفض العرض الأول المقدم من النادي السعودي وتلقى عرضًا ثانيًا سينظر فيه بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.خامس هؤلاء اللاعبين، هو البرتغالي برناردو سيلفا، الذي قدم مستويات مميزة مع سيتي هذا الموسم، لكن التقارير تشير إلى رغبته في الرحيل.

ودخل نادي الطائي السعودي وبشكل غير متوقع، في سباق المنافسة على ضم الدولي البرتغالي، رغم وجود منافسة قوية من باريس سان جيرمان الفرنسي بدرجة أقل من برشلونة الإسباني.يذكر أن الأندية السعودية، بدأت مرحلة جديدة منذ الميركاتو الشتوي الماضي، حيث باتت المملكة تستهدف ضم نجوم عالميين وكانت البداية بالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وقع مع النصر السعودي، ثم زميله السابق في ريال مدريد، كريم بنزيما الذي وقع مع الاتحاد.