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اقتصاد

وفد سعودي في زيارة إلى الجزائر لبحث فرص الاستثمار

الشروق أونلاين
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وفد سعودي في زيارة إلى الجزائر لبحث فرص الاستثمار

يقوم وفد من مجموعة عجلان وإخوانه القابضة “أبيليتي”، من المملكة العربية السعودية، يترأسهم الشيخ محمد بن عبد العزيز العجلان، ابتداء من الأحد بزيارة عمل إلى الجزائر لبحث فرص الاستثمار والشراكة.

وسيقوم الوفد السعودي-حسب بيان وزارة الصناعة- خلال هذه الزيارة بلقاء عدد من المسؤولين القائمين على قطاعات الصناعة، الطاقة والصناعة الصيدلانية بالإضافة إلى لقاء حول مناخ الأعمال وتخفيزات الاستثمار في الجزائر.

كما تمت برمجة زيارات ميدانية لعدد من المشاريع  والصناعية، وتعد مجموعة عجلان وإخوانه القابضة “أبيليتي” من الشركات الرائدة في السعودية لاسيما في قطاعي النسيج والتطوير العقاري، كما تشمل المجموعة 12 مؤسسة كبرى ناشطة في قطاعات الطاقة، المياه، الصناعات الغذائية، الخدمات اللوحستية والفندقة بالإضافة إلى تواجدها في 15 دولة حول العالم.

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