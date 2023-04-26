وفد شباب بلوزداد حل الأربعاء بمدينة “بريتوريا” في جنوب إفريقيا

تحسبا لخوض لقاء العودة أمام صان داونز

حل، الأربعاء، وفد شباب بلوزداد بمدينة “جوهانسبورغ” في جنوب إفريقيا، تحسبا لخوض مواجهة الإياب أمام نادي ماميلودي صان داونز المحلي، هذا السبت برسم ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، علما أن وفد الشباب كان قد ضم 22 لاعبا..

غاب عنه المدافع معاذ حداد، ولاعب خط الوسط حسام الدين مريزيق، الذي تخلف عن مباراة الذهاب بسبب إصابة في الركبة، إلى جانب زكريا دراوي الذي يعاني هو الآخر من الإصابة، وذلك بحسب ما كشفت عنه إدارة شباب بلوزداد، الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، التي أكدت وصول البعثة إلى العاصمة “”جوهانسبورغ” لتستكمل رحلتها من إلى مدينة “بريتوريا”، عبر الحافلة أين سيجري الشباب لقاء الإياب بعد 48 ساعة على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد”، بداية من الساعة الثانية زوالا، علما أن شباب بلوزداد كان قد تلقى هزيمة قاسية السبت الفارط أمام مثل الكرة الجنوب إفريقية برباعية مقابل هدف واحد، لحساب لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب “نيلسون مانديلا” في العاصمة.

جدير بذكره، أن التشكيلة البلوزدادية كانت قد خاضت حصة تدريبية واحد في الجزائر قبل السفر إلى جنوب إفريقيا، وذلك يوم الإثنين الفارط، بعدما استفادت المجموعة من يوم راحة في اليوم الموالي للمباراة التي لعبت السبت، حيث يأمل المدرب التونسي لشباب بلوزداد، نبيل الكوكي تدارك الأمور في جنوب إفريقيا رغم استحالة المأمورية، في ظل الانتقادات اللاذعة التي بات يتعرض لها في الآونة الأخيرة، التي تطالب بإقالته من العارضة الفنية.