-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

وفد شباب بلوزداد يصل إلى بوتسوانا

علي بهلولي
  • 64
  • 0
وفد شباب بلوزداد يصل إلى بوتسوانا

حلّ وفد فريق شباب بلوزداد عصر الأربعاء، بِمدينة فرانسيس تاون البوتسوانية. تأهّبا لِمواجهة النادي المحلّي جوانينغ غالاكسي.

ويتبارى فريق شباب بلوزداد مع المضيف نادي جوانينغ غالاكسي البوتسواني، السبت المقبل على الساعة السادسة مساءً محلّيا (الخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري). ضمن إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا، وتحت إدارة طاقم تحكيم من الكاميرون.

وكان وفد الشباب قد شدّ الرّحال من العاصمة نحو بوتسوانا فجر الأربعاء، على متن طائرة خاصّة.

وسيُقيم رجال المدرب ماركوس باكيتا بِفندق، لا يبتعد سوى بِحوالي ربع ساعة عن ملعب المواجهة.

وتعرف تشكيلة شباب بلوزداد غياب لاعبَين بِداعي الإصابة، وهما: القائد والمدافع شمس الدين نساخ، ومتوسط الميدان العربي ثابتي.

مقالات ذات صلة
الجزائريان بدران وبن غيث ضمن أغلى 5 لاعبين في البطولة التونسية

الجزائريان بدران وبن غيث ضمن أغلى 5 لاعبين في البطولة التونسية

إدارة الوفاق توضح بعد تكفل شركة “مدار” بسفرية جنوب إفريقيا

إدارة الوفاق توضح بعد تكفل شركة “مدار” بسفرية جنوب إفريقيا

غايا مرباح يتألق وينال الإشادة من جماهير الرجاء المغربي

غايا مرباح يتألق وينال الإشادة من جماهير الرجاء المغربي

“سليماني جاهز للمشاركة معنا حسب الظروف.. وفكرنا فيه أكثر للمستقبل عند استقدامه”

“سليماني جاهز للمشاركة معنا حسب الظروف.. وفكرنا فيه أكثر للمستقبل عند استقدامه”

حلفاية يقصف جحنيط مجددا والمدير الرياضي يتوعد..

حلفاية يقصف جحنيط مجددا والمدير الرياضي يتوعد..

زدادكة في التشكيلة المثالية بعد التألق أمام مارسيليا

زدادكة في التشكيلة المثالية بعد التألق أمام مارسيليا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد