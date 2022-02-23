وفد شباب بلوزداد يصل إلى بوتسوانا

حلّ وفد فريق شباب بلوزداد عصر الأربعاء، بِمدينة فرانسيس تاون البوتسوانية. تأهّبا لِمواجهة النادي المحلّي جوانينغ غالاكسي.

ويتبارى فريق شباب بلوزداد مع المضيف نادي جوانينغ غالاكسي البوتسواني، السبت المقبل على الساعة السادسة مساءً محلّيا (الخامسة مساءً بِالتوقيت الجزائري). ضمن إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا، وتحت إدارة طاقم تحكيم من الكاميرون.

وكان وفد الشباب قد شدّ الرّحال من العاصمة نحو بوتسوانا فجر الأربعاء، على متن طائرة خاصّة.

وسيُقيم رجال المدرب ماركوس باكيتا بِفندق، لا يبتعد سوى بِحوالي ربع ساعة عن ملعب المواجهة.

وتعرف تشكيلة شباب بلوزداد غياب لاعبَين بِداعي الإصابة، وهما: القائد والمدافع شمس الدين نساخ، ومتوسط الميدان العربي ثابتي.