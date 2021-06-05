وفد شبيبة الساورة يُجبر على المكوث بِالعاصمة

يمكث وفد نادي شبيبة الساورة بِالعاصمة ظهيرة السبت، بعد أن تعذّر عليه العودة جوّا إلى ولاية بشار.

جاء ذلك بِسبب رداءة الأحوال الجوية بِالجنوب الغربي للوطن، واستحالة التحليق وهبوط الطائرة بِمطار ولاية بشار.

وكان فريق شبيبة الساورة قد انتقل من ولاية المسيلة إلى الجزائر العاصمة، بعد مواجهته لِنجم مقرة مساء الجمعة، بِرسم ربع نهائي منافسة كأس الرابطة.

وانتهت هذه المباراة بِخسارة شبيبة الساورة بِنتيجة (1-2)، وخروج الفريق من سباق كأس الرابطة.

وتخلّلت مقابلة نجم مقرة والضيف فريق شبيبة الساورة أحداث عنف، وعليه ستُعالج لجنة الانضباط هذا “الملف” في أقرب اجتماع لها.