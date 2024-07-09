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اقتصاد

وفد شركة أبراج العمانية لخدمات الطاقة يزور الجزائر

الشروق أونلاين
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وفد شركة أبراج العمانية لخدمات الطاقة يزور الجزائر

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك” رشيد حشيشي، وفدا رفيع المستوى للشركة العمانية أبراج لخدمات الطاقة، والذي يقوده الرئيس المدير العام ، سيف الحمحمي. 

ووفق بيان “سوناطراك” فان هذه الزيارة تندرج في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين الشركتين بتاريخ 24 أفريل 2024 في سلطنة عمان، حيث ستقوم لجنة مشتركة جزائرية عمانية بالتنقل إلى المنشآت الانتاجية التابعة لنشاط الاستكشاف والإنتاج بالمديرية الجهوية لحاسي مسعود، وكذلك إلى فروع المجمع بهذه الناحية والمتخصصة في أنشطة الخدمات النفطية على غرار المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار والمؤسسة الوطنية لأشغال الآبار والمؤسسة الوطنية للتنقيب والمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء والشركة الجزائرية لخدمات سوائل الحفر.

وفي الشق المتعلق بالتكوين المتخصص، يضيف المصدر، ستتنقل هذه اللجنة إلى المعهد الجزائري للبترول وقسم المختبرات التابع لنشاط الاستكشاف والإنتاج الكائنين ببومرداس، بالإضافة إلى أكاديمية سوناطراك للمناجمنت بوهران.

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