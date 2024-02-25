وفد فرنسي في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين

يشرع اليوم، الأحد 25 فيفري، وفد فرنسي في زيارة تضامنية إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، وذلك للمشاركة في فعاليات الذكرى الـ48 لإعلان الجمهورية الصحراوية التي تصادف 27 فيفري.

حسب ما نشرته وكالة الأنباء الصحراوية، الوفد الفرنسي يضم رؤساء جمعيات، ممثلين عن عدة أحزاب ونقابات وصحافة ومتضامنين مع القضية الصحراوية من مختلف تشكيلات المجتمع المدني.

الوفد الذي تترأسه المدافعة الدولية عن حقوق الإنسان كلود مونجان اسفاري، إضافة لكونه سيشارك في التظاهرة الدولية “صحراء ماراطون“، فسيحظى كذلك ببرنامج ثري يسعى من خلاله للاطلاع على حياة الشعب الصحراوي وبنائه المؤسساتي.

كما سيشرع حسب أجندة الوفد ابتداءً من يوم غد الإثنين في زيارة لعديد المؤسسات والمرافق الصحراوية وكذا عقد لقاءات مع مسؤولين في الدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو.