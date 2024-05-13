وفد كيني يزور مجمع سوناطراك ومنشآته (صور)

حلّ وفد من قطاع الطاقة بجمهورية كينيا في زيارة إلى الجزائر، حيث تضمن برنامج الزيارة عدة مقابلات وتنقلات، من بينها تلك التي قادته إلى مقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك ومنشآته.

وجاء في بيان للمجمع أن هذه الزيارة تندرج في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين الجزائر وكينيا وتعزيز مجالات التعاون بينهما حيث تنقل الوفد الكيني، يوم 09 ماي 2024، إلى مقر المديرية العامة لسوناطراك أين تلقى عرضا عن فروع المجمع، إلى جانب محادثات مع ممثلي فرع التسويق لشركة سوناطراك.

ولقد حظي هذا الوفد بلقاء رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لسوناطراك قبل التنقل إلى ولاية بومرداس لزيارة المعهد الجزائري للبترول والمديرية المركزية للبحث والتطوير.

وفي اليوم التالي، ارتحل الوفد الكيني إلى منطقة حاسي مسعود حيث قُدّم له عرض عن حقل نفطي، مع التوقف عند بعض المنشآت المتواجدة بالمنطقة أين تعرف عن الإجراءات والممارسات المتعلقة بسياسة تأمين المنشآت.

وشكلت منطقة حاسي الرمل برنامج الوفد لليوم الموالي، توقف الوفد خلالها عند حقل غازي مع زيارة بعض المنشآت الغازية بالمنطقة. كما استفادت البعثة من عرض تعريفي لنشاط النقل عبر الأنابيب، حيث خُصّت بزيارة المركز الوطني لتوزيع الغاز لنشاط النقل عبر الأنابيب وذلك قبل التنقل إلى ولاية وهران.

وفي 12 ماي الجاري استهل الوفد زيارته إلى وهران بالاستماع إلى عرض حول نشاط التمييع والفصل، تلته زيارة القطب الصناعي لأرزيو بما يحتويه من منشآت لإنتاج الغاز الطبيعي المميع واليوريا وكذا منتجات أخرى. بينما خصصت الظهيرة للتعرف عن قرب على أكاديمية سوناطراك للمناجمنت حيث استمع الوفد الكيني إلى عرض حول نشاطاتها.

اختتم هذا اليوم بالعودة إلى الجزائر العاصمة حيث سيستكمل وفد جمهورية كينيا برنامج زيارته الذي سيستوقفه يوم 13 ماي 2024 عند الشركة الفرعية ”نفطال”.

وللتذكير، فإن الجزائر وكينيا تعدان من الأعضاء المؤسسين للجنة الإفريقية للطاقة المنضوية تحت راية الإتحاد الإفريقي حيث تنطوي هذه الزيارة على رغبة مسؤولي قطاع الطاقة الكينيين للاستلهام من التجربة الجزائرية في هذا المجال وللاضطلاع بالنموذج الطاقوي الجزائري.