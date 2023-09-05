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رياضة

وفد منتخب تنزانيا يحلّ بِعنابة

الشروق الرياضي
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وفد منتخب تنزانيا يحلّ بِعنابة
ح.م

حلّ وفد منتخب تنزانيا لِكرة القدم بِالجزائر مساء الثلاثاء، تحسّبا لِمواجهة “مُحاربي الصّحراء”.

وقدم وفد منتخب تنزانيا من تونس حيث أقام هناك معسكرا إعداديا، ودخل إلى الجزائر من بوّابة مدينة عنابة، مسرح المواجهة المُبرمجة مساء هذا الخميس.

ويحتضن ملعب “19 ماي 1956” أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

ويُدرّب منتخب تنزانيا التقني الجزائري عادل عمروش، الذين يُمكن للاعبيه العبور إلى “كان” كوت ديفوار، شريطة الفوز أو التعادل. وفي حال الخسارة أمام “الخضر”، لن يتأهّلوا إلّا بِهزيمة أوغندا أمام النيجر.

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