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رياضة

وفد من أبناء المهجر بِبلده الجزائر لِمتابعة الألعاب العربية

الشروق الرياضي
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وفد من أبناء المهجر بِبلده الجزائر لِمتابعة الألعاب العربية
ح.م

أشرف وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حمّاد صباح الثلاثاء، على استقبال وفد من الجالية الجزائرية بِالمهجر.

وعاد إلى وطنه الأمّ 50 فردا من الجنسَين، خصّيصا لِمتابعة الألعاب العربية. التظاهرة الرياضية التي سيُرفع ستارها بِصفة رسمية مساء الأربعاء، وتستمرّ فعّالياتها إلى غاية الـ 15 من جويلية الحالي.

وكان الوزير حمّاد لدى استقبالهم بِالمطار الدولي “الهواري بومدين”، مرفوقا بِرئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي.

وتأتي هذه المبادرة بِالتنسيق مع المسجد الكبير للعاصمة الفرنسية باريس، وتدخل في إطار مدّ جسور التواصل والتعارف مابين الشباب الجزائري داخل الوطن وخارجه. في ظلّ الاحتفال بالذكرى الـ 61 لِاستعادة بلادنا الاستقلال والشباب.

هذا وتمّ تسطير برنامج سياحي و ثقافي ثري، على مستوى ولايتَي الجزائر العاصمة وتيبازة.

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