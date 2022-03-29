وفد من البرلمان الأوروبي يثني على دعم الجزائر الثابت للشعب الصحراوي

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، الإثنين، وفدا عن البرلمان الأوروبي يقوده السيد أندرياس شيدر، الذي أكد بأن الجزائر ”تستحق الشكر على ما ظلت تقدمه من دعم لافت لقضية الشعب الصحراوي العادلة”.

وأوضح بيان للمجلس أن السيدين بوغالي وشيدر “استغربا الانحراف الأخير لمملكة إسبانيا حين ذهبت في اتجاه التنكر للقضية العادلة”، وهي المسألة التي “استهجنها الأحرار والشرفاء في البرلمان الإسباني وحتى الشعب الإسباني الذي ندد بذلك في أكثر من مدينة إسبانية”.

وفي هذا الإطار، شكر رئيس المجلس الشعبي الوطني الوفد على “مهمته النبيلة المتمثلة في نصرة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره” وكذا “الوقوف بجانبه تجاه المعاناة التي يتعرض لها من قبل الاحتلال المغربي”، مثلما نقلة المصدر ذاته.

واعتبر السيد بوغالي أعضاء الوفد الأوروبي “أحسن سفراء لنقل الصورة الحقيقية للمعاناة المستمرة والظلم المسلط على الشعب الصحراوي”، ليذكر في هذا الصدد بـ”وجوب التعامل مع قضايا الشعوب على قدم المساواة ونصرة كل الشعوب، خاصة الشعبين الصحراوي والفلسطيني”.

كما جدد بالمناسبة “التزام الجزائر بالمبادئ والثوابت التي تتبناها, خاصة فيما يخص عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومساندة القضايا العادلة وحل النزاعات بالطرق السلمية”.

وكان رئيس الغرفة السفلى للبرلمان قد أشار، في مستهل اللقاء، إلى أن هذه الزيارة تندرج ضمن “تمتين العلاقات بين الجزائر والبرلمان الأوروبي”, باعتبار أن الجزائر أهم شريك لأوروبا, مؤكدا أن المجلس الشعبي الوطني في عهدته التاسعة “يسعى لتطوير هذه العلاقات عن طريق لجان الصداقة وكذا عن طريق اللجنة المشتركة بين الجزائر وأوروبا”، يضيف البيان.

وعقب ذلك، عرج بوغالي على ما شهدته الجزائر من إعادة بناء للمؤسسات حيث “تقوم الآن بتكييف القوانين وجعلها تنسجم مع الدستور الجديد”، متوقفا أيضا عند ما أبرمته من اتفاقيات دولية، حسب ما جاء في البيان.

بلاني يستقبل وفدا عن مجموعة الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي

من جهته، استقبل المبعوث الخاص بوزارة الشؤون الخارجية المكلّف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، السفير عمّار بلاني، الاثنين، وفدا عن المجموعة البرلمانية للصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي.

وجاء في بيان للخارجية “ممثلا للسيّد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، استقبل المبعوث الخاص بوزارة الشؤون الخارجية المكلّف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، السفير عمّار بلاني، اليوم الاثنين 28 مارس 2022، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، وفدا عن المجموعة البرلمانية للصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي، برئاسة النائب عن الحزب الاشتراكي النمساوي والوزير الأسبق السيّد أندرياس شايدر”.

وتابع البيان “ولقد أجرى الطرفان، بهذه المناسبة، نقاشات ثرية و مثمرة حول آخر المستجدات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية”.

كما تبادل الجانبان خلال هذا اللقاء الآراء والتحاليل حول التطورات التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة.