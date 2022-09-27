وفد من الجامعة العربية بالجزائر لبحث التحضيرات للقمة

وصل وفد من جامعة الدول العربية الثلاثاء إلى الجزائر، لبحث آخر التحضيرات للقمة العربية المقبلة، المزمع تنظيمها يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وحسب ما أفادته مصادر اعلامية فقد وصل الوفد برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، في زيارة رسمية تستمر على مدار3 أيام، للاطلاع على آخر التحضيرات المتعلقة بانعقاد القمة العربية المقبلة في الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يعقد الأمين العام المساعد للجامعة العربية عدة لقاءات مع المسؤولين الجزائريين المكلفين بالإعداد للقمة، وتفقد عدد من المنشآت المخصصة لاستضافة هذا الاستحقاق الهام. يضيف المصدر ذاته.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار مواصلة المشاورات والتنسيق بين جامعة الدول العربية والجزائر باعتبارها البلد المضيف للقمة، لبحث الجوانب التنظيمية والموضوعية الضرورية لإنجاح هذا الحدث العربي الهام.

المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية