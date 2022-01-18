وفد من الجامعة العربية يبحث مع مسؤولي الخارجية التحضيرات للقمة

بحث مسؤولون بوزارة الخارجية الثلاثاء، التحضيرات اللوجيستية، المادية والتنظيمية للقمة العربية المرتقبة شهر مارس القادم بالجزائر، مع وفد من الجامعة العربية برئاسة السفير حسام زكي مدير مكتب الأمين العام للمنظمة.

وحسب بيان للخارجية فإنه “في إطار التحضير لاحتضان القمة العربية المقبلة بالجزائر، تم اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عقد اجتماع تنسيقي ترأسه مناصفة السفير نور الدين عوام، المبعوث الخاص المكلف بالقضية الفلسطينية والشرق الأوسط وقضية ليبيا، رئيس اللجنة التحضيرية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي كان مرفوقا بوفد هام من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية”.

وأضاف “تناول الاجتماع التحضيرات والاستعدادات الجارية لاسيما اللوجيستية، المادية والتنظيمية من أجل ضمان نجاح القمة المقبلة بالتنسيق الوثيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية”.

وأوضح “يتضمن برنامج الزيارة اجتماعات تنسيقية مع اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير و تنظيم القمة العربية المقبلة، إضافة إلى زيارات لعدد من المنشآت والمرافق التي ستستقبل و تأوي و تحتضن أشغال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة و الاجتماعات التحضيرية التي ستسبقها”.

وحل وفد من الأمانة العامة برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد بزيارة بالجزائر، الاثنين، في زيارة تدوم يومين للقاء ممثلي اللجنة الوطنية الجزائرية المكلفة بالإشراف علي التحضيرات لعقد القمة العربية.

وأوضح بيان لجامعة الدول العربية، أن الوفد ويتكليف من الأمين العام للجامعة سيقوم كذلك بالوقوف علي الاستعدادات التي اتخذتها السلطات الجزائرية وذلك من أجل ضمان نجاح القمة المقبلة وتيسير مشاركة وفود جميع الدول الأعضاء علي اعلي المستويات.

لعمامرة يتلقي الأمين العام لجامعة الدول العربية وهذا ما دار بينهما

ويوم 16 جانفي 2022، أجرى وزير الخارجية رمطان لعمامرة مشاورات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حول الأوضاع في المنطقة العربية.

بيان الخارجية:

في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى القاهرة بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان_لعمامرة، مشاورات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد_أبو_الغيط، حيث انصبت المحادثات حول الأوضاع في المنطقة العربية وآفاق رفع التحديات الراهنة.

في هذا السياق، تناول الطرفان المسار التحضيري للقمة العربية الذي تقوده #الجزائر بصفتها البلد المضيف بالتشاور والتنسيق مع أشقائها العرب وبالدعم التام من أمانة الجامعة العربية، لضمان نجاح هذه القمة وجعلها محطة فارقة في مسيرة العمل العربي المشترك. هذا وقد أشاد الأمين العام أبو الغيط بعقلانية المقاربة الجزائرية واحترافية المشاورات التي يقوم بها الوزير لعمامرة لإيصال هذا الجهد الجماعي المشكور إلى مبتغاه، منوها بالتزام الرئيس عبد المجيد تبون بالعمل العربي المشترك الهادف وبلم الشمل.

وفي الختام، اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتعاون الوثيق تحضيرا لهذا الموعد الهام.

وتجدر الإشارة أنه خلال تواجده بمقر الجامعة، التقى الوزير لعمامرة بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز التي أعربت عن رغبتها في زيارة الجزائر قريبا للتنسيق حول آفاق إنهاء الأزمة الليبية. بدوره، رحب الوزير بالمستشارة الأممية وبرغبتها بالعمل بالتنسيق مع الجزائر، مجددا في ذات السياق موقف الجزائر الثابت ودعمها الدائم للأشقاء الليبيين في سبيل تحقيق التوافقات الضرورية حفاظا على وحدة وسيادة ليبيا في ظل الأمن والاستقرار.