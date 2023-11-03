وفد من “الفاف” يسافر إلى الموزمبيق يوم 10 نوفمبر لترتيب سفرية “الخضر”

منافس المنتخب الجزائري في تصفيات المونديال يستنجد بـ11 محترفا

يسافر وفد من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بحر الأسبوع المقبل، إلى العاصمة الموزمبيقية مابوتو، بهدف ترتيب سفرية المنتخب الوطني هناك، المقررة يوم 17 من الشهر الجاري لمواجهة المنتخب المحلي في 19 من ذات الشهر، لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 المقررة على ملعب “دو زومبريتو” في العاصمة مابوتو.

ومن المنتظر أن يحل وفد من “الفاف” في العاشر من الشهر الحالي بالعاصمة مابوتو لإنهاء سفرية “الخضر“، التي ستكون عبر رحلة مباشرة إلى الموزمبيق ومن ثمّ، ترتيب كل الأمور الخاصة بالفندقة وإقامة المنتخب هناك قبل ملاقاة منتخب الموزمبيق يوم 19 من نوفمبر، لحساب الجولة الثانية من التصفيات المونديالية التي تضمّ أيضا منتخبات الصومال، بوتسوانا، غينيا وأوغندا المتواجدين في المجموعة السابعة.

ومعلوم أن المنتخب الوطني سينزل في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، ضيفا على نظيره الموزمبيقي، يوم 19 من شهر نوفمبر الحالي، على ملعب “دو زومبريتو” في العاصمة مابوتو، وذلك عقب خوض أول مواجهة في التصفيات أمام منتخب الصومال يوم 16 من الشهر الحالي على ملعب “نيلسون مانديلا” في براقي.

ولحساب أول خرجة لمنافس “الخضر” يوم 16 نوفمبر، أمام منتخب بوتسوانا على ملعب الأخير، وجّه المدرب الموزمبيقي، شيكينيو كوندي، الخميس، الدعوة لـ23 لاعبا، حيث ضمّت القائمة 11 لاعبا محترفا ينشط في مختلف البطولات خارج الموزمبيق في كل من البرتغال، إيطاليا، تركيا، فنلندا، أرمينيا، جنوب إفريقيا وأنغولا.