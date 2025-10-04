وفد من اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي في نيويورك

في إطار الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة

يصل وفد من اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، برئاسة رئيسها سعيد عياشي، إلى نيويورك يوم 6 أكتوبر الجاري في إطار الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم التماس أمام أعضاء لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) بشأن النزاع في الصحراء الغربية، حسب ما أفاد به، السبت، بيان صادر عن اللجنة.

وحسب المصدر “سيدافع النشطاء الجزائريون عن تنظيم استفتاء فعلي وسريع لتقرير المصير لصالح الشعب الصحراوي، كما يوصي ويعترف به القانون الدولي وكما أعلن عنه مرارا مجلس الأمن” التابع للأمم المتحدة.

وسيندد المندوبون الجزائريون “بالاحتلال غير القانوني لإقليم الصحراء الغربية من قبل النظام المغربي ومشروعه الاستعماري الوحشي وانتهاكاته الصارخة والمتكررة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين السلميين والنهب غير القانوني والفاضح للموارد الطبيعية الصحراوية والوضع المتردي للسجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية”، حسب ما أكد ذات المصدر.

كما سينددون أيضا بـ”العراقيل المتعددة التي يضعها المغرب لتعطيل المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في نزاع الصحراء الغربية، بحثا عن حل عادل ونهائي لهذا النزاع”.

وأشار المصدر إلى أن “وفدا برلمانيا يحمل نفس الموقف، انضم إلى وفد اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، ليشكلا بذلك الوفد الجزائري الذي يعبر عن تضامن الجزائر القوي مع كفاح الشعب الصحراوي العادل، والذي يجسد الموقف الثابت للجزائر ضد كل أشكال الاحتلال والاستعمار، بما يتوافق تماما مع القانون الدولي.