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وفد من المحكمة الدستورية الجزائرية في زيارة إلى المجلس الدستوري الصحراوي

الشروق أونلاين
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وفد من المحكمة الدستورية الجزائرية في زيارة إلى المجلس الدستوري الصحراوي
المحكمة الدستورية (شبكات)
وفد المحكمة الدستورية في لقاء مع وزير العدل وطاقم الوزارة ,ورئيس المحكمة العليا ,للجمهوريةالعربية الصحراوية الديمقراطية.

يقوم وفد من المحكمة الدستورية الجزائرية، بزيارة مقر المجلس الدستوري الصحراوي، خلال الفترة الممتدة بين 3 و6 ماي 2025.

ووفقا لما أفادت به المحكمة اليوم الأحد، 4 ماي، فهذه الزيارة التي تأتي استجابة لدعوة رئيس المجلس الدستوري للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد بوزيد، تأتي “في إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون وتعزيز علاقات التشاور والتعاون وتبادل الخبرات في مجالي القانون الدستوري والعدالة الدستورية، وتنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين الدستوريتين في جانفي 2025”.

وذكرت المحكمة أن المجلس الدستوري الصحراوي، عضو مؤسس لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الذي تأسس بمبادرة من الجزائر، والتي احتضنت المؤتمر التأسيسي المنعقد يومي 7 و8 ماي 2011 بحضور 25 دولة افريقية.

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