وفد من المحكمة الدستورية الجزائرية في زيارة إلى المجلس الدستوري الصحراوي

يقوم وفد من المحكمة الدستورية الجزائرية، بزيارة مقر المجلس الدستوري الصحراوي، خلال الفترة الممتدة بين 3 و6 ماي 2025.

ووفقا لما أفادت به المحكمة اليوم الأحد، 4 ماي، فهذه الزيارة التي تأتي استجابة لدعوة رئيس المجلس الدستوري للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد بوزيد، تأتي “في إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون وتعزيز علاقات التشاور والتعاون وتبادل الخبرات في مجالي القانون الدستوري والعدالة الدستورية، وتنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين الدستوريتين في جانفي 2025”.

وذكرت المحكمة أن المجلس الدستوري الصحراوي، عضو مؤسس لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الذي تأسس بمبادرة من الجزائر، والتي احتضنت المؤتمر التأسيسي المنعقد يومي 7 و8 ماي 2011 بحضور 25 دولة افريقية.