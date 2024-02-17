وفد من المدرسة الوطنية للإدارة يزور موريتانيا

أجرى وفدا عن المدرسة الوطنية للإدارة برئاسة المدير العام، عبد المليك مزهودة، زيارة عمل إلى المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، قصد البحث عن فرص التعاون بين المدرستين.

وعقب اللقاء الذي جمع مزهودة بالمدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء الموريتانية، تيام زكرياء، رفقة الطاقم الإداري للمدرسة، قدّم المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة الجزائرية، محاضرة علمية بعنوان، رهانات التسيير العمومي الجديد ومتطلبات تكوين القادة الإداريين، حيث استعرض من خلالها العديد من المحاور ذات الصلة بالموضوع على غرار التسيير العمومي الجديد والتحول نحو التسيير المبني على النتائج ورهانات تكوين المسيرين العموميين والحوكمة العمومية، إضافة إلى التطرق للتحولات التي عرفتها الجزائر بخصوص هذا الموضوع.

كما عرف هذا اللقاء نقاش تفاعلي بين الأستاذ المحاضر وتلاميذ المدرسة الموريتانية حول نقاط عديدة لموضوع المحاضرة.

وتسعى الجزائر خلال الفترة الأخيرة إلى توطيد وتوسيع علاقاتها الاستراتيجية بالجمهورية الاسلامية الموريتانية، على كافة المستويات، السياسية والاقتصادية، تمخض عن ذلك الاعلان عن تجسيد الطريق البري الجزائري الموريتاني، وتوسيع المبادلات التجارية بين البلدين.