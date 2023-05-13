-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وفد من المعهد النيجيري للدراسات السياسية والاستراتيجية في زيارة إلى الجزائر

ي.ك
  • 124
  • 0
وفد من المعهد النيجيري للدراسات السياسية والاستراتيجية في زيارة إلى الجزائر
أرشيف
المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة

كشف المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، السبت، أن وفدا هاما من المعهد الوطني في نيجيريا للدراسات السياسية والاستراتيجية في زيارة إلى الجزائر، ابتداءً من يوم غدِ الأحد 14 إلى غاية 21 ماي.

وأفاد ذات المصدر، أن هذه الزيارة تتضمن برنامجا ثرياً يشمل زيارة العديد من المنشآت والمشاريع عبر عدة ولايات، حيث سيتم تنظيم ندوات حول مواضيع تتعلق بالصناعة والطاقة والبيئة.

وسيقوم الوفد النيجيري بزيارة أكثر من 40 موقعاً موزعاً على 11 ولاية: الجزائر، وهران، الأغواط، تيميمون، ورقلة، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، سطيف، غرداية وبجاية.

وتهدف زيارة هذه المواقع للوقوف على منشآت صناعية وطاقوية مختلفة، ومواقع تتعلق بمجال الزراعة والصناعة الصيدلانية، بالإضافة إلى معاهد تكوين ومراكز بحث، حسب المصدر ذاته.

كما تشمل الزيارة تعزيز الآراء والخبرات في مشاريع هامة، على غرار خط أنابيب الغاز الجزائر-لاغوس، والطريق العابر للصحراء، ومحور الألياف البصرية العابرة للصحراء.

مقالات ذات صلة
تشييع مهيب لشهيد الواجب الوطني النقيب تناح بتيارت

تشييع مهيب لشهيد الواجب الوطني النقيب تناح بتيارت

وزارة الشؤون الدينية تطلق 10 آلاف عملية توعوية لمكافحة المخدرات (فيديو)

وزارة الشؤون الدينية تطلق 10 آلاف عملية توعوية لمكافحة المخدرات (فيديو)

السرعة

السرعة

رحيل آخر عناقيد عائلة بن باديس الصغيرة

رحيل آخر عناقيد عائلة بن باديس الصغيرة

إحباط قرابة 30 مليون تهديد سيبراني ضد الجزائر

إحباط قرابة 30 مليون تهديد سيبراني ضد الجزائر

نحو المرحلة الثانية من توظيف أساتذة الرياضة بالمدارس

نحو المرحلة الثانية من توظيف أساتذة الرياضة بالمدارس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد