وفد من المعهد النيجيري للدراسات السياسية والاستراتيجية في زيارة إلى الجزائر

كشف المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، السبت، أن وفدا هاما من المعهد الوطني في نيجيريا للدراسات السياسية والاستراتيجية في زيارة إلى الجزائر، ابتداءً من يوم غدِ الأحد 14 إلى غاية 21 ماي.

وأفاد ذات المصدر، أن هذه الزيارة تتضمن برنامجا ثرياً يشمل زيارة العديد من المنشآت والمشاريع عبر عدة ولايات، حيث سيتم تنظيم ندوات حول مواضيع تتعلق بالصناعة والطاقة والبيئة.

وسيقوم الوفد النيجيري بزيارة أكثر من 40 موقعاً موزعاً على 11 ولاية: الجزائر، وهران، الأغواط، تيميمون، ورقلة، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، سطيف، غرداية وبجاية.

وتهدف زيارة هذه المواقع للوقوف على منشآت صناعية وطاقوية مختلفة، ومواقع تتعلق بمجال الزراعة والصناعة الصيدلانية، بالإضافة إلى معاهد تكوين ومراكز بحث، حسب المصدر ذاته.

كما تشمل الزيارة تعزيز الآراء والخبرات في مشاريع هامة، على غرار خط أنابيب الغاز الجزائر-لاغوس، والطريق العابر للصحراء، ومحور الألياف البصرية العابرة للصحراء.