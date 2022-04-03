وفد من “ايني” الايطالية يشرع الأحد بزيارة إلى الجزائر لتعزيز التعاون الطاقوي

يحل هذا الأحد وفد من شركة “ايني” الايطالية بالجزائر في إطار تعزيز التعاون الطاقوي بين البلدين.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تلقى الجمعة، مكالمة هاتفية من رئيس وزراء جمهورية إيطاليا، ماريو دراغي تناولت واقع العلاقات الثنائية المتينة، وسبل تعزيزها، وكذا تطوير العمل الحكومي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية ” كان الاتصال الهاتفي، فرصة لإطلاع السيد الرئيس بزيارة وفد يمثل شركة (إيني) الإيطالية الأحد المقبل، للجزائر، تدخل في إطار التعاون الطاقوي، بين البلدين”.

وتابع المصدر “وتعزيزا لهذا التعاون الثنائي، قَبِل السيد رئيس الوزراء الإيطالي، دعوة رئيس الجمهورية لزيارة الجزائر، في أقرب فرصة”.

وتعد “ايني” الايطالية شريكا استراتيجيا لسوناطراك حيث نجحا مؤخرا في حفر أول بئر استكشافيHDLE-1 في محيط الاستكشاف زملة العربي الواقع بحوض بركين.

بئر الاستكشاف HDLE-1 ، المتواجد على بعد حوالي 15 كيلومترًا من المنشآت الحالية للمعالجة والتابعة لناحية بئر ربع شمال، سمح باكتشاف هام من النفط الخام.

وخلال مرحلة اختبارات الإنتاج، حققت هذه البئر مقدار 46.4 م 3 / ساعة (ما يعادل 7000 برميل / يوم) من النفط ومقدار 140 ألف متر مكعب / يوم من الغاز المصاحب.

كما تشير التقديرات الأولية إلى أن هذا الاكتشاف يحتوي على ما يقرب من 140 مليون برميل من النفط الخام.

وتخطط سوناطراك وإيني لحفر بئر ثانية(HDLE-2) خلال شهر أفريل 2022، بغرض تقييم حجم الاكتشاف الذي يمتد الى الرقعة المجاورة سيف فاطمة 2 (التي تجري اشغال الاستكشاف بها من قبل سوناطراك وإيني كذلك.

وتعمل سوناطراك وإيني بتعاون وثيق على تسريع وتيرة مرحلة الإنتاج لهذا الاكتشاف الجديد من خلال عملية “المسار السريع” فمن المقرر بدء الإنتاج خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022.