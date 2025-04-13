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وفد من “حماس” في القاهرة لاستكمال مباحثات وقف إطلاق النار

الشروق أونلاين
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وفد من “حماس” في القاهرة لاستكمال مباحثات وقف إطلاق النار
أرشيف
مصر

توجّه وفد من حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) برئاسة خليل الحية إلى العاصمة المصرية القاهرة، تلبية لدعوة من سلطات البلاد، لبحث المساعي الهادفة لوقف العدوان على قطاع غزة، مع الوسطاء المصريين والقطريين.

وأكد المتحدث باسم “حماس” في الجزائر يوسف حمدان يوم الأحد، أن “الحركة ستتعامل بإيجابية ومسؤولية مع أي مقترح يتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة”.

وقال حمدان:”نحن منفتحون على أي نقطة تضاف إلى جدول أعمال المباحثات، طالما كانت تعزّز الوصول إلى هذا الهدف. سواء كانت في الشأن الداخلي الفلسطيني، أو في أولوية الأولويات الآن وهي إيقاف العدوان على شعبنا”.

ومن بين النقاط المطروحة على طاولة المباحثات، ذكر المصدر ذاته “إمكانية تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، لتقوم بإدارة الشأن الحكومي في قطاع غزة، وتهيئ الظروف المطلوبة لإعادة الإعمار وتوحيد المؤسسسات بين غزة والضفة”.

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