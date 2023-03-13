وفد من “روساتوم” الروسية للطاقة النووية في الجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الإثنين، وفدا من الشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية “روساتوم”، بقيادة نائب المدير العام مدير التعاون الدولي بوريس أرسييف.

وتركزت المحادثات بين الجانبين في هذا اللقاء، حسب بيان للوزارة، على “حالة علاقات التعاون بين محافظة الطاقة الذرية الجزائرية، وشركة “روساتوم”، في مجال الطاقة النووية، واستخداماتها النشطة والغير النشطة للأغراض السلمية”.

وناقش الطرفان “الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون في مجال استخدام التكنولوجيا النووية في الطب، والتصوير التشخيصي، وإنتاج النظائر المشعة في الجزائر”.

كما تناول اللقاء “المجالات المختلفة لفرص تبادل الخبرات، والاهتمامات المشتركة بين البلدين في قطاع الطاقة النووية”، يضيف بيان الوزارة.