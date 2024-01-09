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اقتصاد

وفد من شركة “إكسون موبيل” الأمريكية للنفط والغاز في الجزائر

الشروق أونلاين
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وفد من شركة “إكسون موبيل” الأمريكية للنفط والغاز في الجزائر
أرشيف
إكسون موبيل

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الثلاثاء، وفدا عن شركة “إكسون موبيل” الأمريكية للنفط والغاز، بقيادة نائب رئيس الشركة للبحث والاستكشاف جون أرديل.

وتم خلال هذا اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، بحث فرص الشراكة والاستثمار. إلى جانب المشاورات الجارية بين سوناطراك وإكسون موبيل حول تطوير المحروقات في مجال المنبع البترولي والغازي.

جانب من اللقاء

حيث رحّب الجانبان بمستوى المشاورات القائمة بين الطرفين، للوصول والتوقيع على اتفاق بين سوناطراك وإكسون موبيل في الأيام المقبلة.

وأشار وزير الطاقة والمناجم بالمناسبة، إلى الفرص الهامة للاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع الطاقة بالجزائر. على غرار التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها.

كما تحدث الوزير عن استراتيجية القطاع القائمة على بعث استثمارات هامة، تهدف للرفع من إنتاج وتحويل وتسويق البترول والغاز الطبيعي. بغرض تلبية الحاجات الوطنية، وتقوية القدرات التصديرية.

من جهته، أعرب أرديل عن اهتمام “إكسون موبيل” الكبير بخلق مشاريع هامة وملموسة بالجزائر. خاصة في ظل وجود مناخ استثماري ملائم، والثقة التي تتميز بها علاقاتها مع سوناطراك، يضيف البيان.

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