وفد من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي يحل في الجزائر

مجلس الأمة (شبكات)
جانب من اللقاء.

استقبل نائب رئيس مجلس الأمة مكلف بالعلاقات الخارجية، رابح بغالي، بمعية أعضاء من مجلس الأمة، وفدا من مساعدي أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب للولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لما أفاد به مجلس الأمة في بيان، جرى اللقاء يوم أمس الأحد 24 ماي بمقر المجلس، وسمح للطرفين “تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وهو اللقاء الذي يندرج حسب ذات المصدر “في إطار التعاون البرلماني الذي يحرص مجلس الأمة على تعزيزه مع مختلف برلمانات العالم”.

